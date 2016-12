20.12.2016 10:50

Tenside: 'Unbreakable'-Video und erste Tourdaten für 2017 veröffentlicht

Gehen Anfang 2017 auf Tour: Tenside

TENSIDE teasern ihr kommendes Album "Convergence" (VÖ: 13. Januar) mit dem neuen Videoclip zum Song 'Unbreakable' an. Als Co-Produzent arbeitete erneut EMIL BULLS-Fronter Christoph von Freydorf an der Scheibe mit, den Mix übernahm ANNISOKAY-Gitarrist Christoph Wieczorek. In das neue Jahr starten die Metaller gleich mit einer kleinen Tour:



12.01.17 Berlin - Privatclub

13.01.17 München - Backstage

14.01.17 Köln - Underground

15.01.17 Hamburg - Logo