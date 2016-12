20.12.2016 10:33

Pyogenesis: "A Kingdom To Disappear"-Album erscheint im Februar

Das neue Pyogenesis-Album: "A Kingdom To Disappear"

PYOGENESIS planen für den 24. Februar 2017 die Veröffentlichung ihres neuen Langspielers "A Kingdom To Disappear" via AFM, einen ersten Teaser gibt es unten. Das Cover-Artwork, nebenstehend zu sehen, wurde erneut von Stan W. Decker geschaffen. Kurz nach dem Release könnt ihr euch das neue Songmaterial auch live anhören und -sehen, und zwar an folgenden Orten:



02.03.17 Hamburg - Knust

03.03.17 Leipzig - Moritzbastei

04.03.17 Annaberg-Buchholz - Alte Brauerei

05.03.17 Berlin - Bi Nuu

09.03.17 München - Strom

10.03.17 Regensburg - Eventhall Airport

11.03.17 Düsseldorf - Tube

12.03.17 Frankfurt - Nachtleben

30.03.17 CH-Bern - Rössli

01.04.17 AT-Tröplach - Full metal Mountain

02.04.17 AT-Wien - Viper Room