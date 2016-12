20.12.2016 10:19

Skid Row: Reuniongespräche laut Sebastian Bach eingestellt

Glaubt fürs Erste nicht an eine Reunion mit Skid Row: Sebastian Bach

SKID ROW-Fans, die weiterhin auf eine Reunion mit Sänger Sebastian Bach hoffen, müssen jetzt stark sein: Die Verhandlungsgespräche zwischen den Managements der beiden Seiten sind laut Bach eingestellt worden. Der Frontmann klärt im Gespräch mit "Vanyaland" auf:

"Wenn ich vorher gesagt habe, dass die Manager in Gesprächen sind, dann muss ich nun sagen, dass sie in Gesprächen waren. Tut mir leid! Ich weiß nicht wieso, aber alles ist leider in eine andere Richtung gegangen. Ihr könnt die schlechten Nachrichten an alle weitergeben. Ich hätte das gern gemacht, aber wenn es mit der Reunion nicht klappt, habe ich noch genug andere Projekte, die ich angehen kann."



SKID ROW sind seit dem Abgang ihres letzten Sängers Tony Harnell (TNT) live mit ZP Theart (TANK, ex-DRAGONFORCE) aufgetreten, haben ihn jedoch bisher nicht als festes Bandmitglied bekanntgegeben.