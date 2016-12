19.12.2016 20:23

Metallica: Making-of des 'Am I Savage?'-Musikvideos ist online

Metallica - Are They Savage?

METALLICA zeigen euch heute im Making-of-Clip, wie das Musikvideo zu ihrem Song 'Am I Savage?' gedreht wurde. Das Filmchen enstand unter der Regie von Herring And Herring, die auch die Clips zu 'Halo On Fire' und 'Now That We're Dead' umsetzten. Alle drei Tracks stammen vom aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct".



Viel Spaß beim Anschauen!