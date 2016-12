19.12.2016 19:48

Anthrax zeigen 'Suzerain'-Lyric-Video

Sinnieren über die Unbelehrbarkeit der Menschen: Anthrax

ANTHRAX haben einen Lyric-Clip zu ihrem Track 'Suzerain' parat, in dem Gitarrist und Songwriter Scott Ian über einen Herrscher schreibt, der so mächtig ist, dass alle Nationen seiner Autorität unterstehen. Im Gegenzug bringt dieser Herrscher der Welt Frieden, Wohlstand und Glück. "Die Menschen machen immer wieder die gleichen Fehler", so Ian. "Du würdest denken, dass wir nach tausenden von Jahren voller religiöser, ökonomischer und ideologischer Kriege gelernt hätten, wie wir miteinander leben können, aber das haben wir nicht. Das hat mich auf die Idee zu 'Suzerain' gebracht."