19.12.2016 19:35

Immolation: Erster "Atonement"-Trailer ist online

Finster und unheilvoll: Immolations "Atonement"

IMMOLATION machen euch mit dem ersten Albumtrailer neugierig auf ihr neues Album "Atonement". Die Death-Metaller bringen ihr Werk am 24. Februar via Nuclear Blast in die Plattenläden. Unten im Clip verraten Fronter/Bassist Ross Dolan und Sechssaiter Bob Vigna weitere Details. Ross freut sich:



"Wir sind froh, unseren Fans endlich einen Vorgeschmack auf die Platte liefern zu können. "Atonement" ist ein düsteres und packendes Album, sowohl in musikalischer als auch in textlicher Hinsicht. Es beschäftigt sich mit den hässlichsten Seiten der Menschheit und der heutigen Welt. Jeder Song auf der Scheibe ist einzigartig in seiner Art und bietet dem Hörer eine weite Spanne finsterer und unheilvoller Passagen, die die Band zu dem machen, was sie ist."



Die "Atonement"-Tracklist:



01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonustrack (nur auf CD):

12. Immolation (re-recorded)