19.12.2016 15:05

Battle Beast: Video von erster 'King For A Day'-Live-Performance ist online

Die neue Battle-Beast-Scheibe: "Bringer Of Pain"

BATTLE BEAST spielten am 17. Dezember in Finnland zum ersten Mal ihren neuen Song 'King For A Day' live - schaut euch eine Videomitschnitt im Player an. Der Track stammt vom kommenden Album "Bringer Of Pain", das am 17. Februar via Nuclear Blast veröffentlicht wird. "Ich finde, 'King For A Day' repräsentiert die neuen BATTLE BEAST auf bestmögliche Art und Weise", kommentiert Frontfrau Noora Louhimo.



Die "Bringer Of Pain"-Tracklist:



01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven