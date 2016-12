19.12.2016 13:48

Queensryche: Geoff Tate wäre an Reunion interessiert

Ex-QUEENSRYCHE-Frontmann Geoff Tate würde zu einer Reunion mit seiner alten Truppe bei einer möglichen Einführung in die Rock And Roll Hall Of Fame nicht nein sagen, vorausgesetzt natürlich, die beiden Parteien könnten ihre Differenzen beilegen. Im Gespräch mit "BlastEcho" lässt Tate verlauten:



"Ich denke, ich würde das machen. Vielleicht ist es das, was es braucht, um alle wieder in den gleichen Raum zu bekommen, so dass wir miteinander reden. So etwas in der Art wäre vermutlich ein guter Auslöser dafür, die Band wieder zusammenzutrommeln... zumindest für einen Auftritt. Ich weiß nicht ob es genug für eine dauerhafte Reunion wäre. Aber wisst ihr, ich wäre dabei. Ich sage niemals nie."