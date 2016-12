19.12.2016 13:25

Guns N' Roses: Izzy Stradlin streamt J.J.-Cale-Cover 'Call Me The Breeze'

Covert J.J. Hale: Izzy Stradlin

Ex-GUNS N' ROSES-Gitarrist Izzy Stradlin hat eine Coverversion des Songs 'Call Me The Breeze' von J.J. Cale veröffentlicht, die ihr euch unten im Player anhören könnt. Als Gäste sind auf dem Track Lauren Barth (v.) und Jesse Aycock (g.) zu hören. 'Call Me The Breeze' wurde von Stradlin im Spätsommer 2016 in den kalifornischen Brotheryn Studios und Fellowship Hall Sound in Arkansas aufgenommen.



Viel Spaß mit dem Coversong!