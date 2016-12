19.12.2016 12:56

Nightwish: 'My Walden'-Liveclip veröffentlicht

2018 mit einer Überraschung zurück: Nightwish

NIGHTWISH zeigen euch als kleine Kaufempfehlung für ihre Live-DVD "Vehicle Of Spirit" das Video zu 'My Walden'. Für den Konzertfilm wurden zwei Shows in London und Tampere während der "Endless Forms Most Beautiful"-Tour mitgefilmt, jede Menge Bonusmaterial ist natürlich ebenfalls enthalten. Im kommenden Jahr machen die Symphonic-Metaller eine Bandpause, planen für ihre Rückkehr 2018 jedoch eine Überraschung, wie Frontfrau Floor Jansen verrät:



"2018 sind wir wieder da. Wir haben nichts über eine Platte gesagt, oder was es sein wird. Wir haben das absichtlich geheim gehalten, weil es etwas ganz Besonderes ist, von dem ich denke, dass NIGHTWISH-Fans es wirklich lieben werden."



Viel Spaß mit 'My Walden'!