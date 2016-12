19.12.2016 12:36

Darkest Hour: 'Knife In The Safe Room' ist online

Am 10. März in den Läden: "Godless Prophets & The Migrant Flora" von Darkest Hour

DARKEST HOUR machen mit ihrem neuen Song 'Knife In The Safe Room' Werbung für die kommende Platte "Godless Prophets & The Migrant Flora". Die Scheibe umfasst zwölf Songs und erscheint am 10. März über Southern Lord Recordings. Kurt Ballou produzierte das neuste Werk der Metalcore-Combo in seinem Godcity Studio. Der Songs ist laut Gitarrist Mike Schleibaum der perfekte Vorgeschmack auf das neunte Studioalbum: "Dieser Song gibt musikalisch und lyrisch den Ton für das Album an."



Die "Godless Prophets & The Migrant Flora"-Tracklist:

01. Knife In The Safe Room

02. This Is The Truth

03. Timeless Numbers

04. None Of This Is The Truth

05. The Flesh & The Flowers Of Death

06. Those Who Survived

07. Another Headless Ruler Of The Used

08. Widowed

09. Enter Oblivion

10. The Last Of The Monuments

11. In The Name Of Us All

12. Beneath It Sleeps