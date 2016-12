19.12.2016 12:21

Nightrage: 'The Venomous'-Single im Stream

Freuen sich auf die "The Venomous"-Veröffentlichung: Nightrage

NIGHTRAGE streamen für euch ihre neue Singe 'The Venomous', die die Melo-Deather via Despotz Records rausgebracht haben. Anfang kommenden Jahres soll das neue Album, ebenfalls "The Venomous" betitelt, erscheinen. Die Platte wurde mit Produzent Terry Niklas in den Zero Gravity Studios in Athen aufgenommen. "Wir können es kaum erwarten, das auf die Welt loszulassen!", freut sich die Band.



Viel Spaß mit 'The Venomous'!