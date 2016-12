19.12.2016 11:29

Ex Deo: 'The Rise Of Hannibal' im Stream

Beschäftigen sich mit den Punischen Kriegen: Ex Deo

EX DEO packen mit 'The Rise Of Hannibal' ein Appetithäppchen von ihrem dritten Album "The Immortal Wars" aus, das am 24. Februar bei Napalm Records erscheint. Die Konzeptplatte der Truppe um KATAKLYSM-Frontmann Maurizio Iacono dreht sich um die Punischen Kriege zwischen Rom und Karthago zwischen 264 und 146 v. Chr., das Cover-Artwork schuf Eliran Kantor.



Die "The Immortal Wars"-Tracklist:



01. The Rise Of Hannibal

02. Hispania (The Siege Of Saguntum)

03. Crossing Of The Alps

04. Suavetaurilia (Intermezzo)

05. Cato Major: Carthago Delenda Est!

06. Ad Victoriam (The Battle Of Zama)

07. The Spoils Of War

08. The Roman