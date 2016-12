19.12.2016 11:00

ETHS: Auflösung nach zwei Abschiedsshows mit Candice Clot

Lösen sich auf: ETHS

ETHS wollen sich auflösen, nachdem sie zwei letzte Konzerte mit ihrer Original-Sängerin Candice Clot spielen, die die Band 2012 aus privaten Gründen verlassen hatte. In einem Statement erklären die Franzosen, dass ihnen der Spaß an der gemeinsamen Musik vergangen ist:



"Bei ETHS ging es immer um Ehrlichkeit und Spaß, aber wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass unsere Herzen nicht mehr bei der Sache sind. Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen, um uns auf andere musikalische Ziele konzentrieren zu können und wieder unsere Freude an der Musik zu finden."



Die Details zu den beiden Abschlusskonzerten wollen ETHS in naher Zukunft bekanntgeben.