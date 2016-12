19.12.2016 10:47

Nine Inch Nails: "Not The Actual Events"-EP kommt am 23. Dezember, "The Fragile"-Re-Release im Frühling

Die neue NIN-EP: "Not The Actual Events"

NINE INCH NAILS bringen am 23. Dezember ihre neue EP "Not The Actual Events" in die Läden. Mainman Trent Reznor verrät, dass sich das Material sehr von dem unterscheidet, was er und Atticus Ross bisher gemacht haben:



"Es ist eine unfreundliche, ziemlich undurchschaubare Scheibe, die wir aber unbedingt machen mussten. Es ist eine EP, weil das genau die richtige Länge war, um diese Story zu erzählen."



Außerdem werden NIN im Frühling ihre Scheibe "The Fragile" als 4-Vinyl-Set "The Fragile: Devinations 1" wiederveröffentlichen, laut Bandseite "eine einzigartige Version der NINE INCH NAILS-Platte, geschaffen von Trent Reznor und Atticus Ross." Das Set beinhaltet zusätzlich zum Original 37 instrumentale, teilweise unveröffentlichte Songs und Alternativ-Versionen.