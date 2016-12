19.12.2016 12:00

Miozän streamen ihr kommendes Album "Surrender Denied"

Ein musikalisches Tagebuch: "Surrender Denied" von Miozän

MIOZÄN präsentieren bei uns noch vor der offiziellen Veröffentlichung ihr komplettes neues Album "Surrender Denied", das ihr bis zum 31. Dezember hier streamen könnt. Die Platte der Hardcore-Veteranen erscheint am 13. Januar. Der Albumtitel "Surrender Denied" steht im Zusammenhang mit der Darmkrebs-Diagnose von Bassist Frank im Frühling 2015, als es ans Songwriting für den Langspieler ging. 'Surrender Denied' (dt.: Aufgeben verboten) war der erste Song, den der Tieftöner zu diesem Thema schrieb. Das Album ist eine Art musikalisches Tagebuch über seinen Kampf gegen die Krankheit mit allen Höhen und Tiefen, Hoffnungen und Ängsten. Inzwischen hat der Musiker den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Alles Gute, Frank, und Vorhang auf für "Surrender Denied"!

Spoken Words 'Back To The Wall':

"... in times of trouble

confronted to face your darkest hours

stuck, lost & trapped

you 're finding youself searching for choices

and you gotta realize ...

that you have none!"



