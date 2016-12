19.12.2016 10:07

Hammerfall: Johan Koleberg ersetzt Drummer David Wallin

Hammerfalls neuer Drummer: Johan Koleberg

HAMMERFALLs Schlagzeuger David Wallin hat die Band verlassen, um sich in Zukunft ganz auf seine Familie kümmern zu können. Einen Ersatz haben die Schweden mit Ex-THERION-Trommler Johan Koleberg bereits parat. Die Band kommentiert den Besetzungswechsel:



"Es ist sehr schade, dass David geht, und wir wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft, beruflich und privat. Aber wir haben den perfekten Ersatz gefunden, und wir sind sicher, dass ihr ihn so schnell und herzlich aufnehmen werdet, wie ihr es bei David getan habt. Ladys und Gentlemen, ohne großes Brimborium, hier ist der neue Drummer von HAMMERFALL: Johan Koleberg."