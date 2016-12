16.12.2016 20:35

Black Star Riders zeigen dritten "Heavy Fire"-Trailer

Die neue Scheibe der Black Star Riders: "Heavy Fire"

BLACK STAR RIDERS freuen sich auf die Veröffentlichung ihrer neuen Platte "Heavy Fire" am 3. Februar 2017 und verraten euch im dritten Trailer mehr über die Zusammenarbeit mit Produzent Nick Raskulinecz. Sänger Ricky Warwick kommentiert:



"Wisst ihr, wir hatten wirklich eine tolle Zeit mit Nick, als wir "The Killer Instinct" mit ihm aufgenommen haben. Nick ist ein super Kerl, er ist ein musikalisches Genie, er hat klanglich gesehen unglaublich viel Ahnung und gute Ohren. Seine Leidenschaft zu Musik ist riesig, er schweift keine Sekunde seines Lebens davon ab. Mit "The Killer Instinct" konnten wir große Erfolge feiern, deshalb dachten wir, dass es nicht nötig sei, unsere Teammitglieder zu ändern, wir waren glücklich so wie es war. Ich denke, dass das dazu beigetragen hat, unseren eigenen Sound zu entwickeln."



Viel Spaß mit Trailer Nummer drei!