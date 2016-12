16.12.2016 20:15

Axxis: "Retrolution"-Cover-Artwork enthüllt

Stellen "Retrolution" vor: Axxis

AXXIS veröffentlichen am 24. Februar über die bandeigene Plattenfirma Phonotraxx ihr neues Album "Retrolution" und zeigen bereits jetzt das Cover-Artwork. Wieso die Lünener das Wortspiel aus "retro" und "Revolution" als Titel erkoren haben, erklärt Frontmann Bernhard Weiss:



"Genau das erleben wir gerade. Vinyl-Platten werden immer mehr verkauft, die Leute - auch die jungen - fahren immer noch auf IRON MAIDEN, AC/DC und dergleichen ab. In der Studiotechnik wird ständig altes Vintage-Equipment simuliert, die Hörgewohnheiten gehen Richtung „oldschool“ und alte Röhrentechnik ist wieder im Kommen. Neue Bands simuliere den 60er/70er Sound wieder, die Weihnachtsplätzchen meiner Mutter genießen in Lünen nun Kultstatus und uns mag man auch noch!"



AXXIS live:



15.03.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

16.03.17 Siegburg - Kubana

17.03.17 Essen - Turock

18.03.17 Mannheim - 7er

19.03.17 Bruchsal - Fabrik

23.03.17 München - Backstage

24.03.17 Burgrieden - Riffelhof

25.03.17 Markneukirchen - Framus & Warwick Music Hall

27.03.17 Nürnberg - Hirsch

28.03.17 Augsburg - Spectrum

29.03.17 AT_Nassfeld - Full Metal Mountain

30.03.17 AT-Nassfeld - Full Metal Mountain

31.03.17 Geiselwind - Live Music Hall

01.04.17 Bad Friedrichshall - Rockfabrik

02.04.17 Burglengenfeld - VAZ

25.04.17 Bremen - Meisenfrei

26.04.17 Berlin - Nuke Club

27.04.17 Hamburg - Logo