16.12.2016 13:52

Deserted Fear: 'The Carnage' im Stream

Ließen Fans und Freunde über ihre Singles entscheiden: Deserted Fear

DESERTED FEAR haben ihre Single 'The Carnage' für euch im Static-Video online gestellt und schüren damit weiter eure Neugier auf ihren neuen Langspieler "Dead Shores Rising". Am 27. Januar könnt ihr die Platte in den Händen halten, bis dahin verraten euch die Death-Metaller noch ein paar Details zur Single:



"Wir freuen uns, euch heute einen weiteren Song von unserem kommenden Album "Dead Shores Rising" vorstellen zu können! Es war für uns nicht einfach, die Tracks auszusuchen, die wir vor der Albumveröffentlichung präsentieren wollen, weil jeder einzelne Song uns viel bedeutet. Also fragten wir einige Freunde und Fans und ließen sie die Entscheidung treffen. So Leute, jetzt klickt den Link an, dreht die Lautsprecher auf (sagt euren Nachbarn vorher bescheid) und viel Spaß! 'The Carnage'!"



DESERTED FEAR live:



27.01.17 Jane - F-Haus (mit DESASTER & ROGASH)

28.01.17 Trier - Exhaus (mit DESASTER & TORMENT OF SOULS)

29.01.17 Essen - Turock (mit DESASTER & ROGASH)





HEAVEN SHALL BURN & DESERTED FEAR:

10.03.17 Wiesbaden - Schlachthof





MANTAR, DESERTED FEAR & DEATHRITE:



20.04.17 Nürnberg - Z-Bau Galerie

21.04.17 Hannover - Bei Chez Heinz

22.04.17 Hamburg - Knust

23.04.17 Berlin - Lido

28.04.17 Saarbrücken - Garage

29.04.17 Stuttgart - Universum

30.04.17 CH-Pratteln - Z7

01.05.17 CH-Bern - ISC