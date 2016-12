16.12.2016 13:07

Soto: Michael-Jackson-Coversong 'Give In To Me' als Gratis-Download und Video

Wagten sich an ein Michael-Jackson-Cover: Soto

SOTO haben sich an eine neue Version des Michael-Jackson-Tracks 'Give In To Me' gewagt und stellen euch ihren Coversong unten vor. Das Video zum Track wurde von Brian Zaba produziert. Außerdem stellen Jeff Scott Soto und Co. die Nummer zum Weihnachtsfest als kostenlosen Download bereit. Der Sänger verrät:



"Wir haben das erst vor zehn Tagen aufgenommen, Gesang und Bass entstanden an unseren freien Tagen während der TSO-Tour. Ein spezieller Dank geht an meine TSO-Jungs, Andrew Ross, Phillip Brandon, Dino Jelusic & John Brink, die die Backing Vocals innerhalb von Sekunden in der Garderobe hinbekamen!"



SOTO sind:



Gesang: Jeff Scott Soto

Gitarre: Jorge Salan

Drums: Edu Cominato

Bass: David Z

Gitarre/Keys: BJ