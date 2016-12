16.12.2016 12:54

Firewind: 'Ode To Leonidas'-Video veröffentlicht

Besingen den legendären spartanischen Krieger Leonidas: Firewind

FIREWIND haben als Vorgeschmack auf ihr Album "Immortals" ein Video zur neuen Single 'Ode To Leonidas' gedreht, das ihr euch weiter unten anschauen könnt. "Immortals" ist das erste Konzeptalbum der griechischen Power-Metaller um Gitarrist Gus G. und erscheint am 20. Januar via Century Media. Die Scheibe dreht sich inhaltlich um die Persischen Kriege, besonders um die Schlachten bei den Thermopylen und Salamis. Gus berichtet über Video und Song:



"'Ode To Leonidas' ist natürlich über den legendären Krieger aus Sparta und seinen heldenhaften Kampf mit seinen 300 tapferen Männern gegen die massive Armee der persischen Angreifer. Für die Produktion des Clips fuhren wir nach Belgrad in Serbien und filmten dort mit dem iCode-Team, und wir sind vom Ergebnis wirklich begeistert. Es ist echt episch! Wir hoffen, euch gefällt es auch. Heavy-Metal-Fans, vereint euch!"



Die "Immortals"-Tracklist:



1. Hands Of Time

2. We Defy

3. Ode To Leonidas

4. Back On The Throne

5. Live And Die By The Sword

6. Wars Of Ages

7. Lady Of 1000 Sorrows

8. Immortals

9. Warriors And Saints

10. Rise From The Ashes