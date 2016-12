16.12.2016 12:38

Edenbridge: 'Shiantara'-Lyric-Clip ist online, "The Great Momentum" kommt im Februar

Ab 17. Februar im Handel: "The Great Momentum"

EDENBRIDGE packen ihr neues Lyric-Video zu 'Shiantara' vom neuen Album "The Great Momentum" aus. Die Scheibe der Symphonic-Metaller erscheint am 17. Februar über Steamhammer/SPV, nachdem die Österreicher über ein Jahr am Material gearbeitet haben. Gitarrist Lanvall produzierte das Album, gemischt wurde es von Karl Groom. Mika Jusslla übernahm das Mastering in den Finnvox Studios. Als Gäste sind auf dem Album Erik Martensson (ECLIPSE, W.E.T, NORDIC UNION) und die Junge Philharmonie Freistadt zu hören. Drummer Johannes Jungreithmeier gab auf der Scheibe sein Debüt. Lanvall kommentiert:



"Wir freuen uns, mit "The Great Momentum" unser bislang härtestes aber auch zugleich bombastischstes Album präsentieren zu können. Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Begeisterung durch die Reaktionen der Fans bestätigt wird."



Die "The Great Momentum"-Tracklist:



1. Shiantara (5:51)

2. The Die Is Not Cast (5:15)

3. The Moment Is Now (4:21)

4. Until The End Of Time (4:36)

5. The Visitor (5:54)

6. Return To Grace (5:13)

7. Only A Whiff Of Life (3:44)

8. A Turnaround In Art (7:32)

9. The Greatest Gift Of All (12:18)



EDENBRIDGE live:



24.02.17 AT-Traun - Spinnerei

26.02.17 AT-Wien - Szene