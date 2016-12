16.12.2016 12:13

Vampire: Zweites Album kommt im Frühling, 'Skull Prayer'-Single veröffentlicht

Die erste Single vom kommenden Vampire-Album: "Skull Prayer"

VAMPIRE legen gerade letzte Hand an ihr zweites Studioalbum, das im Frühling 2017 via Century Media erscheinen wird. Bereits heute könnt ihr euch mit 'Skull Player' die erste Digital-Single der Deather zulegen und bei Spotify streamen. Das Cover-Artwork der Single gestaltete TRIBULATION-Gitarrist Jonathan Hultén.



VAMPIRE sind:



Hand of Doom: Gesang

Black String: Gitarre

Command: Bass

Sepulchral Condor: Gitarre

Abysmal Condor: Schlagzeug