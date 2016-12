16.12.2016 11:54

Phil Anselmo wehrt sich gegen Robb Flynns und Scott Ians Rassismus-Vorwürfe

Äußert sich zur Kritik von Flynn und Ian: Phil Anselmo

Phil Anselmo (DOWN, SUPERJOINT, ex-PANTERA) musste nicht nur von Medien und Fans, sondern auch von seinen Musikerkollegen Robb Flynn (MACHINE HEAD) und Scott Ian (ANTHRAX) deutliche Kritik einstecken, nachdem er beim Dimebash am 22. Januar auf der Bühne den Hitlergruß gezeigt und "White Power" gerufen hatte. Anselmo, der sich später entschuldigte und den "White Power"-Ausruf angeblich auf den Weißwein bezogen hatte, den es Backstage gab, äußerte sich jüngst in einem Radiointerview bei "Trunk Nation" zu den Vorwürfen der beiden Musiker:



"Diese sogenannten Freunde, das waren deine Worte, die mir in den Rücken fielen, sollten mal dringen in den Spiegel sehen. Jeder, der Robert (Flynn) je in meinem Umfeld gesehen hat, weiß, dass er mich die ganze Zeit beobachtet. Er sitzt in der Ecke und beobachtet mich, und wenn wir zusammen auf der Bühne sind, will er auf der Erfolgswelle mitreiten. Ich glaube, ich habe auf der Bühne mal sein kleines Ego verletzt. Also drehte er ein elfminütiges Video, ein Typ, der nichts über mich weiß, außer PANTERA und dieses und jenes. Diese ganze Rassisten-Sache macht mich wütend, weil sie absolut nicht stimmt. Ich würde gern mal fragen: 'Was hast du denn getan, um deiner Community zu helfen, Robert?' Ich weiß, was ich für die Kids in Detroit getan habe, als das Kronk-Box-Center geschlossen werden sollte. Ich trieb tausende von Dollars auf, damit diese Kids Essen, Kleidung und einen Schlafplatz bekamen, weil das Center von einem Schwarzen namens Emanuel Steward geleitet wurde, der letzten Vaterfigur in meinem verdammten Leben. Ruhe in Frieden."



Auch zu Scott Ians Reaktion auf sein Bühnenverhalten hatte Anselmo etwas zu sagen:



"Am Tag, nachdem das passiert war, schrieb Scott mir eine E-Mail: 'Was ich mitbekommen habe, sah übel aus', und so weiter. Sagt der Typ, der 1985 eine Platte namens "Speak English Or Die" (dt.: "Sprich Englisch oder stirb", STORMTROOPERS OF DEATH-Scheibe) geschrieben hat. 'Und wenn es dir wirklich leid tut, dann spende etwas an diese Nazijäger-Juden-Sache', schrieb er. Das habe ich innerhalb einer Stunde getan. Habt ihr davon je gehört? Natürlich nicht, das gibt ja auch keine gute Schlagzeile ab."