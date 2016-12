16.12.2016 11:12

Accept: Dritter "Restless And Live"-Trailer enthüllt

Wollten ihren Fans Hits und Live-Raritäten bieten: Accept

ACCEPT legen euch mit dem drittten Trailer ihre Live-Blu-ray/DVD/2CD "Restless And Live" ans Herz, die am 13. Januar bei Nuclear Blast erscheint. Für den Video-Teil wurde der Headliner-Auftritt beim Bang Your Head!!! 2015 mitgeschnitten. Gitarrist Wolf Hoffmann und Produzent Andy Sneap sprechen unten im Video über die Auswahl der Songs für die Live-CDs, die laut Hoffmann eine Ergänzung zur DVD/Blu-ray darstellen:



"Wenn du eine Liveshow wie beim Bang Your Head!!! spielst, konzentrierst du dich auf diese spezielle Show und weißt, dass du eine bestimmte Songauswahl bringen musst. Du willst ein Festivalpublikum zufriedenstellen, also wählst du die Tracks, die für den Event am besten passen. Doch dann gibt es noch all diese anderen Songs in unserem Repertoire, die wir auf einer solchen Show auslassen mussten, und das ist schade. Also beschlossen wir, noch ein weiteres Package mit Audiotracks mitzuliefern, und das enthält all die Raritäten, die wir auf Festivals meist nicht spielen. Deshalb gibt es auf diesen zwei CDs noch 27 andere Songs, die sich völlig von dem DVD-Material unterscheiden!"