16.12.2016 11:02

Black Stone Cherry: Europatour 2017 abgesagt

Können nicht nach Europa kommen: Black Stone Cherry

BLACK STONE CHERRY müssen ihre Europa-Termine im kommenden Jahr aus persönlichen Gründen absagen. Im Januar wären die Rocker auch im deutschsprachigen Raum unterwegs gewesen. In einem Statement entschuldigen sich BLACK STONE CHERRY bei ihren Fans:



"Mit großer Enttäuschung müssen wir verkünden, dass wir die geplanten Europa-Konzerte im Januar und Februar 2017 nicht spielen können und die Tour daher leider canceln müssen. Mehrere persönliche Gründe setzen voraus, dass die Band während dieser Zeit zu Hause bleiben muss. Leider können wir nicht konkreter werden, aber bitte habt Verständnis dafür, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben. Es war für uns und unser Team ein sehr schwerer Schritt. Wir mussten bisher noch nie so viele Shows absagen, und es tut uns furchtbar leid, unsere fantastischen Fans in Europa enttäuschen zu müssen. Wir arbeiten daran, ein neues Zeitfenster zu finden, damit wir bald wieder in Europa auftreten können. Danke an alle europäischen Fans für ihre unglaubliche Unterstützung und für ihr Verständnis! Alle Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Chris, Ben, Jon & John Fred"