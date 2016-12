16.12.2016 10:43

Ratt: Stephen Pearcy streamt 'Want Too Much'

Stephen Pearcys viertes Soloalbum: "Smash"

RATT-Frontmann Stephen Pearcy stellt euch seinen Track 'Want Too Much' im Stream vor. Am 27. Januar 2017 veröffentlicht der Musiker via Frontiers Music sein viertes Soloalbum "Smash". Pearcy freut sich, das Werk endlich seinen Fans präsentieren zu können: "Es hat lang genug gedauert, das neue Album "Smash" fertigzustellen, aber es ist die Geduld auf alle Fälle wert."



Die "Smash"-Tracklist:



01. I Know I'm Crazy

02. Ten Miles Wide

03. Lollipop

04. Dead Roses

05. Shut Down Baby

06. Hit Me With A Bullet

07. Want Too Much

08. What Do Ya Think

09. Jamie

10. Rain

11. Can't Take It (AlbumAversion)

12. Summer's End

13. Passion Infinity