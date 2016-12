16.12.2016 10:29

Kreator: 'Earth Under The Sword' im Stream

Haben einen Non-Album-Song veröffentlicht: Kreator

KREATOR-Fans können sich nun den neuen Track 'Earth Under The Sword' im Stream anhören. Der Song wird nicht auf dem kommenden Album "Gods Of Violence" sein, sondern wurde im Rahmen der "Decibel Flexi Series" veröffentlicht.



"Gods Of Violence" erscheint am 27. Januar via Nuclear Blast.



Die Tracklist:



01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light