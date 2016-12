16.12.2016 10:09

Steel Panther: 'Anything Goes'-Lyric-Video online , "Lower The Bar"-Veröffentlichung verschoben

Mussten ihre Albumveröffentlichung verschieben: Steel Panther

STEEL PANTHER stellen euch mit 'Anything Goes' einen neuen Track von ihrem kommenden Album "Lower The Bar" vor. Fans der Glam-Metaller müssen sich bis zur Veröffentlichung der Platte allerdings einen Monat länger gedulden: Erst am 24. März wird "Lower The Bar" erscheinen. Als Grund geben STEEL PANTHER die Suchtprobleme von Drummer Stix Zadinia an, der einen Entzug machen musste. Stix erklärt:



"Nach unserer monatelangen Welttournee haben meine Vorliebe für Whiskey und Chipotle schließlich ihren Tribut gefordert, was mich und meinen Magen angeht. Ich möchte mich bei meinen Freunden, meiner Familie und besonders bei Satchel (g.) entschuldigen, dessen untere Schlafkabine im Tourbus das Auffanglager für meine Blackout-Anfälle explosiven Durchfalls war."



Die "Lower The Bar"-Tracklist:



1. Goin’ In The Backdoor

2. Anything Goes

3. Poontang Boomerang

4. That’s When You Came In

5. Wrong Side Of The Tracks (Out In Beverly Hills)

6. Now The Fun Starts

7. Pussy Ain’t Free

8. Waster Too Much Time

9. I Got What You Want

10. Walk Of Shame

11. She’s Tight

12. Red Headed Step Child

13. Momentary Epiphany