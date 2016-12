15.12.2016 19:16

Uli Jon Roth: "Tokyo Tapes Revisited - Live In Japan"-Trailer ist online

Mit neuer Live-DVD am Start: Uli Jon Roth

Uli Jon Roth bringt euch seine Blu-ray/DVD/2CD "Tokyo Tapes Revisited - Live In Japan" mit einem neuen Trailer näher. Aufgenommen wurde dafür seine Tokio-Show am 20. Februar 2015. Zulegen könnt ihr euch "Tokyo Tapes Revisited - Live In Japan" ab dem 16. Dezember via UDR Music.

Viel Spaß mit dem Trailer!