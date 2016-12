15.12.2016 19:01

Enslaved: Herbrand Larsen steigt aus

Erfordern hundertprozentigen Einsatz: Enslaved

ENSLAVED-Keyboarder Herbrand Larsen verlässt auf eigenen Wunsch hin die Band. Larsen erklärt, was ihn dazu bewogen hat, nach 13 Jahren auszusteigen:



"Es war keine leichte Entscheidung! Ich liebe ENSLAVED und werde es auch immer tun. Es gibt hier kein Drama oder Ärger. Ich habe nicht mehr diesen hundertprozentigen Antrieb, den du brauchst, um in einer Band wie ENSLAVED zu sein. Nur 99 Prozent, und das ist nicht genug. Es ist schwierig zu erklären, aber so ist es. Ich freue mich darauf, mehr Zeit im Studio zu verbringen, aufzunehmen, zu produzieren und Musik zu mischen. Darauf will ich meinen Fokus und Antrieb legen."