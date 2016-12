15.12.2016 18:34

Immolation: "Atonement" erscheint im Februar, 'Destructive Currents' im Stream

Zeigt die hässlichen Seiten der Menschheit: "Atonement"

IMMOLATION bringen am 24. Februar via Nuclear Blast ihr neues Album "Atonement" in die Läden. Als ersten Eindruck könnt ihr unten die Single 'Destructive Currents' streamen. Die Death-Metaller ließen ihre Scheibe von Paul Orofino produzieren, Mix und Mastering übernahm Zack Ohren. Das Cover-Artwork schuf Pär Olofsson (u.a. IMMORTAL, EXODUS). Sänger/Bassist Ross Dolan zur neuen Platte:



"Wir sind froh, unseren Fans endlich einen Vorgeschmack auf die Platte liefern zu können. "Atonement" ist ein düsteres und packendes Album, sowohl in musikalischer als auch in textlicher Hinsicht. Es beschäftigt sich mit den hässlichsten Seiten der Menschheit und der heutigen Welt. Jeder Song auf der Scheibe ist einzigartig in seiner Art und bietet dem Hörer eine weite Spanne an fiese Passagen, die die Band zu dem machen, was sie ist.



Der Klang der Platte ist genau so, wie wir ihn uns vorgestellt hatten und wir finden, dass die Produktion den Tracks noch ein weiteres Level an Dunkelheit liefert. Zack und Paul haben ganze Arbeit geleistet und machten unser zehntes Album zu der Scheibe mit unserem bisher besten Sound. Wir sind alle sehr stolz auf der Ergebnis und hoffen, dass jeder die elf Songs so sehr genießt wie wir.



Der Track 'Atonement' ist über die wilde Wut und Zerstörungskraft von religiösem Extremismus, egal für welche Religion. Das Coverartwork wurde durch Textzeilen inspiriert und Pär gelang es, ein Bild zu diesen vier Versen zu erschaffen, das uns einfach umgehauen hat. Also brauchen wir wohl nicht extra zu sagen, wie zufrieden wir mit dem Cover sind und ebenso mit den vier zusätzlichen Artworkstücken, die von dem hochtalentierten Zbigniew Bielak stammen.



Den Song 'Destructive Currents' wählten wir als erste Single, da es ein aggressives und schnelles Stück ist, das sofort zur Sache kommt. Es ist düster und kräftig und vermittelt einen guten ersten Eindruck in Hinblick auf das komplette Album. Textlich geht es dabei um die Mentalität der Menschenmassen - wie leicht sie zu manipulieren sind und wie schnell man sie ausnutzen kann."



Die "Atonement"-Tracklist:



01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonustrack (nur CD):

12. Immolation (re-recorded)