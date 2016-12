15.12.2016 16:10

Morbid Angel: Ex-Mitglieder David Vincent und Tim Yeung gründen I Am Morbid

Gehen mit Morbid-Angel-Klassikern auf Tour: I Am Morbid

Die ex-MORBID ANGEL-Mitglieder David Vincent (v./b.) und Tim Yeung (dr.) haben sich als I AM MORBID wieder zusammengetan. Zusammen mit den Sechssaitern Bill Hudson und Ira Black will die Truppe MORBID ANGEL-Klassiker von den Alben "Altars Of Madness" (1989), "Blessed Are The Sick" (1991), "Covenant" (1993) und "Domination" (1995) auf die Bühne bringen. Bisher sind zwei Konzerte in Brasilien bestätigt, weitere Daten sollen folgen.