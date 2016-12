15.12.2016 15:44

Heftvorstellung Rock Hard Vol. 356

Mit Lemmy-Special und Patch: Rock Hard Vol. 356

Ab Montag (19. Dezember) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit 164 Seiten, fettem Lemmy Kilmister-Special und exklusivem Lemmy-Patch! Unten im Video stellt euch Thomas Kupfer das Heft vor.



Im 54-seitigen Special beschäftigen wir uns mit der Geschichte des im vergangenen Jahr verstorbenen MOTÖRHEAD-Gründers Lemmy Kilmister. Neben brandneuen Interviews mit langjährigen Wegbegleitern des Frontmanns hatten wir die einmalige Möglichkeit, vollen Zugriff auf die Archive der britischen Magazine "Sounds!, "Kerrang!" und "Classic Rock" zu bekommen. Michael Rensen übersetzte zahlreiche Artikel und Interviews (darunter das allererste MOTÖRHEAD-Interview aus dem Jahr 1977), die in Deutschland nie erschienen sind und ein umfassendes Bild von Lemmys Leben und Schaffen zeichnen.



Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:

Ronny Bittner trifft sich in Berlin mit Kirk Hammett und Rob Trujillo, die die eine oder andere Anekdote zur Entstehung des neuen METALLICA -Albums zum Besten geben.

-Albums zum Besten geben. KREATOR -Frontmann Mille Petrozza gibt selbigem Herren hingegen einen Einblick in Songwriting und Produktion von "Gods Of Violence".

-Frontmann gibt selbigem Herren hingegen einen Einblick in Songwriting und Produktion von "Gods Of Violence". Auch AVENGED SEVENFOLD haben 'ne neue Langrille am Start. Sänger M. Shadows spricht im Interview über den Spaß an neuen Veröffentlichungen, komplexe Songtexte und die Zusammenarbeit mit weltbekannten Astrophysikern.

haben 'ne neue Langrille am Start. Sänger M. Shadows spricht im Interview über den Spaß an neuen Veröffentlichungen, komplexe Songtexte und die Zusammenarbeit mit weltbekannten Astrophysikern. Warum Andreas Kisser und Co. keinen Bock mehr haben, "Roots" in voller Länge aufzuführen, wie es im brasilianischen Karneval zugeht und wie SEPULTURA die Olympischen Sommerspiele erlebt haben, erfragt Conny Schiffbauer.

die Olympischen Sommerspiele erlebt haben, erfragt Conny Schiffbauer. Unheiliges Blechle: Wir schicken Mandy Malon auf Konzertrundreise mit I NQUISITION , ROTTING CHRIST , MYSTIFIER und SCHAMMASCH . Was das Redaktionsküken an Bord des Busses erlebt hat, lest ihr im zweiseitigen Tourtagebuch.

, , und . Was das Redaktionsküken an Bord des Busses erlebt hat, lest ihr im zweiseitigen Tourtagebuch. GOTTHARD feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum, nennen ihr neues Album im Geiste der Silberhochzeit schlicht "Silver" und sind sich auch sonst für keinen Quatsch zu Schade (Stichwort: 'Tequila Symphony No. 5'). Alexandra Michels unterhält sich mit Bassist Marc Lynn.

feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum, nennen ihr neues Album im Geiste der Silberhochzeit schlicht "Silver" und sind sich auch sonst für keinen Quatsch zu Schade (Stichwort: 'Tequila Symphony No. 5'). Alexandra Michels unterhält sich mit Bassist Marc Lynn. BETONTOD -Sprachrohr Frank "Eule" Vohwinkel erklärt nicht nur das Konzept hinter niedrigen Ticketpreisen, sondern spricht auch über Politik, Soziale Medien und Maiden-Einflüsse im Deutschrock.

-Sprachrohr Frank "Eule" Vohwinkel erklärt nicht nur das Konzept hinter niedrigen Ticketpreisen, sondern spricht auch über Politik, Soziale Medien und Maiden-Einflüsse im Deutschrock. In der TONEZONE sprechen wir mit Akira Takasaki ( LOUDNESS ) und Matthew Greywolf ( POWERWOLF ) - und nehmen diverse "Spielzeuge" für Musiker unter die Lupe.

) und Matthew Greywolf ( ) - und nehmen diverse "Spielzeuge" für Musiker unter die Lupe. In unserer riesigen Weihnachtsverlosung gibt es haufenweise edle Preise zu gewinnen, u.a. diverse Gitarren, Amps und tonnenweise CDs. Außerdem erwarten euch natürlich auch wieder der Rock-Hard-Leserpoll und die Best-of-Listen der Redaktion.

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:



ENSLAVED * HOBBS' ANGEL OF DEATH * HERMAN FRANK * SPIRITUS MORTIS * REVEL IN FLESH * BETHLEHEM * DOWNFALL OF GAIA * GONE IS GONE u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



VOLBEAT * AIRBOURNE * SCORPIONS * BÖHSE ONKELZ * AMON AMARTH * TESTAMENT * SAXON * OPETH * EUROPE * THE EXPLOITED * OVERKILL * CROWBAR * OBITUARY * EXODUS * ANVIL * BRITISH LION * Hammer Of Doom XI u.v.m.



Des Weiteren wie immer am Start: Tourdates, News und weit über 100 CD-, Vinyl-, DVD- und Demo-Reviews!



Viel Spaß beim Lesen!



In diesem Sinne,

euer ROCK HARD-Team

Online-Redaktion Online-Redaktion