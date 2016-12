15.12.2016 14:33

Battle Beast: 'King For A Day'-Video ist online

Party-Metal: "Bringer Of Pain" von Battle Beast

BATTLE BEAST packen unten im Player ihren neuen Clip zu 'King For A Day' aus. Das Video ist ein Vorgeschmack auf das kommende Album "Bringer Of Pain", das die Finnen am 17. Februar via Nuclear Blast in Umlauf bringen. Frontfrau Noora Louhimo kommentiert den Song für euch:



"Ich denke, dass 'King For A Day' die neuen BATTLE BEAST am besten widerspiegelt - dramatischere Orchestration, eingängige Melodien und Riffs, mehr Party-Metal und vor allem unterhaltsam. Überzeugt euch auf der "Bringer Of Pain"-Tour selbst davon. Willkommen auf der größten Metal-Party von BATTLE BEAST!"



BATTLE BEAST & MAJESTY live:



02.03.17 Mannheim - 7er Club

03.03.17 Essen - Turock

04.03.17 Leipzig - Hellraiser

06.03.17 AT-Wien - Chelsea

18.03.17 Marsberg - Metal Diver Festival (Schützenhalle)

26.03.17 Saarbrücken - Garage

27.03.17 Berlin - Bi Nuu

28.03.17 Hamburg - Logo

29.03.17 Würzburg - Posthalle

30.03.17 Siegburg - Kubana

31.03.17 Stuttgart - Im Wizemann

01.04.17 CH-Wetzikon - Hall Of Fame

02.04.17 Regensburg (Obertraubling) - Eventhall Airport

07.04.17 Lindau - Vaudeville

08.04.17 München - Backstage

09.04.17 Münster - Sputnikhalle