15.12.2016 14:19

Misfits: Doyle Wolfgang Von Frankenstein veröffentlicht "As We Die"-Soloalbum

Kommt nach Europa: Doyle Wolfgang Von Frankenstein

THE ORIGINAL MISFITS-Gitarrist Doyle Wolfgang Von Frankenstein arbeitet gerade an einem Soloalbum namens "As We Die", das via EMP Label Group erscheinen wird, wo unter anderem MEGADETH-Bassist David Ellefson federführend ist. Doyle musste über das Angebot der Plattenfirma nicht lang nachdenken:

"Als Dave mit einem Angebot für die neue CD "As We Die" an mich herantrat, fackelte ich nicht lang. Er ist seit über 20 Jahren ein enger Freund von mir, und er hat mich nie enttäuscht, was in diesem Geschäft extrem selten ist."



Musikalische Unterstützung bekommt Von Frankenstein bei seinem Soloprojekt von Fronter Alex "Wolfman" Story, Basser Brandon Strate und Schlagzeuger Brandon Pertzborn.



Weitere Infos und das "As We Die"-Veröffentlichungsdatum sollen in Kürze bekanntgegeben werden.



Doyle Wolfgang Von Frankenstein live:



08.02.17 Oberhausen - Helvete

09.02.17 Berlin - Wild At Heart

10.02.17 Hamburg - Bambi Galore

11.02.17 Erfurt - Club From Hell

16.02.17 AT-Wien - Viper Room

21.02.17 CH-Baden - Werkk