15.12.2016 11:51

Bonfire: Gewinnt 2x2 Tickets für die Jungfernfahrt der Bonfire-Lok

Feiert am 20. Januar Jungfernfahrt: die Bonfire-Lok

BONFIRE dürfen schon bald ihre eigene Lokomotive einweihen. In Zusammenarbeit mit der Stauden-Verkehrs-Gesellschaft mbH und der SVG schicken die Hardrocker die 1.600 PS starke Lokomotive in den aktiven Einsatz im Nah- und Fernverkehr. Am 20. Januar geht die Lok auf Jungfernfahrt von Augsburg über München und Ingolstadt, und wieder zurück. Während der Fahrt wird das neue BONFIRE-Album "Byte The Bullet" (VÖ: 24. März 2017) vorgestellt, die Band feiert die Premiere ihres Videos zu 'Locomotive Breath' und es besteht natürlich die Möglichkeit, die Hardrocker persönlich zu treffen, Fotos mit ihnen zu machen oder sich Autogrammwünsche erfüllen zu lassen. Mit Getränken und Fingerfood werden die Teilnehmer der Jungfernfahrt bestens versorgt, es besteht sogar die Möglichkeit, im Führerhaus der Lok mitzufahren.



Wir verlosen 2x2 Einladungen zur Jungfernfahrt der BONFIRE-Lok am 20. Januar 2017. Je nach Wunsch könnt ihr entweder in München oder Ingolstadt am Hauptbahnhof einsteigen und mit den Rockern auf große Fahrt gehen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schickt bis zum 12. Januar eine Mail mit dem Betreff "Bonfire", eurem vollständigen Namen und eurer Handynummer an gewinnen(at)rockhard.de. Bitte schreibt auch dazu, ob ihr in München oder Ingolstadt zusteigen wollt. Die Gewinner werden rechtzeitig informiert und mit allen Details versorgt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!