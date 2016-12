15.12.2016 11:00

Jack Russell's Great White: 'She Moves Me' im Stream

Soll den Leuten die Ohren wegpusten: "He Saw It Comin'"

Jack Russel's GREAT WHITE geben euch ihren neuen Track 'She Moves Me' auf die Ohren. Mehr Songmaterial der Rocker gibt es ab dem 27. Januar auf ihrem Album "He Saw It Comin'", das via Frontiers Music in die Plattenläden kommt. "Wir wollen, dass das neue Material den Leuten die Ohren wegbläst", kommentiert Russell die Scheibe.



Die "He Saw It Comin'"-Tracklist:



01. Sign Of The Times

02. She Moves Me

03. Crazy

04. Love Don't Live Here

05. My Addiction

06. Anything For You

07. He Saw It Comin'

08. Don't Let Me Go

09. Spy Vs Spy

10. Blame It On The Night

11. Godspeed