15.12.2016 10:50

Sepultura: Achte "Machine Messiah"-Webisode ist online

Bringen ihr neues Album am 13. Januar raus: Sepultura

SEPULTURA bringen euch in der achten Webisode ihren neuen Langspieler "Machine Messiah" näher. Am 13. Januar erscheint das Album der Groove-Metaller via Nuclear Blast. Jens Bogren produzierte die Platte in den Fascination Street Studios in Schweden. Das Cover-Artwork schuf Camille Della Rosa.



Die "Machine Messiah"-Tracklist:



01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God