15.12.2016 10:36

Phil Anselmo veröffentlicht "Songs Of Darkness And Despair" mit Bill Moseley

Bill Moseley und Phil Anselmo: Horrorfilm-Experten musikalisch vereint

Phil Anselmo (DOWN, SUPERJOINT) hat sich Horrofilm-Star Bill Moseley ("Texas Chainsaw Massacre 2") für seine neue Scheibe namens "Songs Of Darkness And Despair" ins Boot geholt. Anselmos SUPERJOINT-Kollegen Kevin Bond (g.) und José "Blue" Gonzalez (Percussions) sowie Squizzy Squires (KING PARROT) an Bass und Gitarre sind als Gäste auf der Scheibe zu hören. Über die Kollaboration mit Moseley freut sich Anselmo ganz besonders:



"Mit Mr. Moseley zu arbeiten, war eine fantastische Erfahrung! Bill brachte die Lyrics mit und Stephen Berrigan und ich improvisierten auf der Stelle und quetschten in drei Tagen sechs Songs aus uns raus. Alle Songs haben eine verschiedene Stimmung, weil ich wollte, dass die Musik Bills lyrische Visionen repräsentiert. Ich liebe Bill Moseley, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm am nächsten Release zu arbeiten!"



Die "Songs Of Darkness And Despair"-Tracklist:



01. Dirty Eye

02. Corpus Crispy

03. Catastrophic

04. Widder Woman

05. Tonight's The Night We Die

06. Bad Donu