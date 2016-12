14.12.2016 19:38

Tribulation: Jonathan Hulten zeigt 'Nightly Sun'-Video

Pic: Sylvia Desol

TRIBULATION-Gitarrist Jonathan Hulten wandelt auf Solopfaden und präsentiert sein neues Video zum Akustik-Song 'Nightly Sun'. "Er wurde mit der Natur genau vor der Tür aufgenommen, und in dieser Gegend aufzunehmen, beeinflusste den Song sicherlich", verrät der Musiker. "Das Video soll den Zuschauer geradewegs in die Gedankenwelt des Protagonisten transportieren."



Weitere Solomusik und Videos will Hulten im kommenden Jahr veröffentlichen.