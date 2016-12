14.12.2016 18:24

Deep Purple: "inFinite"-Album kommt im April, 'Time For Bedlam'-Lyric-Clip veröffentlicht

Kommt am 7. April: "inFinite" von Deep Purple

DEEP PURPLE werden ihr neues Studioalbum "inFinite" am 7. April 2017 via earMUSIC veröffentlichen und zeigen bereits jetzt den Lyric-Clip zu ihrem Song 'Time For Bedlam'. Am 3. Februar gibt es zu dem Track eine limitierte EP mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen und neuen, nicht auf dem Album enthaltenen Songs. Einigen Versionen des kommenden Langspielers wird ein Dokumentarfilm über den Songwriting-Prozess beiliegen.



Live könnt ihr DEEP PURPLE auf der "inFinite - The Long Goodbye"-Tour sehen:



19.05.17 München, Olympiahalle

30.05.17 Hamburg, Barclaycard-Arena

06.06.17 Köln, Lanxess-Arena

07.06.17 Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06.17 Leipzig, Arena Leipzig

10.06.17 Frankfurt, Festhalle Frankfurt

13.06.17 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

14.06.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle