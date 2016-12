14.12.2016 16:00

Ruhrpott Metal Meeting 2017: Arch Enemy, Doro und Overkill bestätigt

Ruhrpott Metal Meeting 2017: die ersten Bands stehen

Das Ruhrpott Metal Meeting geht am 8. und 9. Dezember 2017 in eine neue Runde. Bereits bestätigt sind für die Veranstaltung in der Turbinenhalle Oberhausen ARCH ENEMY, DORO und OVERKILL. Wie jedes Jahr erwarten euch auch ein Metal-Markt, Meet & Greets und Autogrammstunden, ein Indoor-Biergarten und weitere Specials. Limitierte "Frühschicht-Tickets" für 59 Euro (plus VVK) gibt es an dieser Stelle.