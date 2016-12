14.12.2016 15:31

Fates Warning: 'SOS'-Video veröffentlicht

Anfang 2017 auf Europatour: Fates Warning

FATES WARNING haben mit Regisseur David Brodsky (MyGoodEye) einen Clip zum Track 'SOS' gedreht, den sie euch nun vorstellen wollen. Sänger Ray Alder stellt euch das Video der Progger vor und verrät mehr über die Aufnahmen:



"Wir freuen uns sehr, das brandneuen Video zum Song 'SOS' von unserem neuen Album "Theories Of Flight" ankündigen zu dürfen! Das Video wurde im Carriage House Studio in Stamford, Connecticut gedreht, wo wir schon einige Alben aufgenommen haben. Es war toll, wieder dort zu sein! So viele Erinnerungen... Wir hoffen, das Video gefällt euch, und wir freuen uns darauf, euch schon bald auf Tour zu sehen!"



FATES WARNING live:



24.01.17 Hamburg - Logo

25.01.17 Köln - Underground

27.01.17 Essen - Turock

30.01.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

04.02.17 München - Strom

05.02.17 Stuttgart - Universum

07.02.17 Nürnberg - Hirsch

08.02.17 CH-Aarau - Kiff