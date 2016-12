14.12.2016 14:27

The Damned Things: Scott Ian, Rob Caggiano und Co. veröffentlichen neue EP

Haben eine neue EP aufgenommen: The Damned Things

THE DAMNED THINGS, die Supergroup um Scott Ian (ANTHRAX), Rob Caggiano (VOLBEAT) Keith Buckley (EVERY TIME I DIE), Josh Newton (ex-EVERY TIME I DIE) Joe Trohman und Andy Hurley (beide FALL OUT BOY), hat bereits neues Songmaterial in der Pipeline. Eine Tour mit einer neuen EP gestaltet sich wegen der zahlreichen Verpflichtungen der Mitglieder allerdings schwierig, wie Hurley erklärt:



"Ich habe mit THE DAMNED THINGS fünf Songs für eine EP aufgenommen. Ich glaube nicht, dass wir live spielen werden. ANTHRAX sind noch mit ihrer aktuellen Platte auf Tour, EVERY TIME I DIE haben gerade erst ein neues Album rausgebracht. Was noch? Ich glaube, Josh war neulich auch noch unterwegs, und ich weiß nicht, ob er zurück ist, wenn wir es sind. Wir sind in alle Himmelrichtungen verstreut."



Weitere Infos zur neuen THE DAMNED THINGS-EP sollen in Kürze folgen.