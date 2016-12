14.12.2016 11:48

The White Swan streamen "Anubis"-EP

Suchen eine Plattenfirma für ihr erstes Album: The White Swan

KITTIE-Drummerin Mercedes Lander hat eine neue Band namens THE WHITE SWAN am Start, in der sie auch den Gesang, die Gitarre und die Keyboards übernimmt. Unterstützt wird Mercedes von Bassistin Kira Longeuay und Gitarrist Shane Jeffers. Mit "Anubis" präsentiert das Trio seine erste EP, ein Album soll es erst geben, sobald die passende Plattenfirma gefunden ist. "Für uns als Band ohne Plattenvertrag ist es nicht kosteneffektiv, Geld in eine komplettes Album zu stecken", findet Lander.

"Anubis“ stellen die Doom-Sludge-Synth-Rocker bei Bandcamp als Download bereit. Streamen könnt ihr die EP im Anschluss. Viel Spaß!

<a href="http://thewhiteswan.bandcamp.com/album/anubis">Anubis by The White Swan</a>