14.12.2016 11:25

Tokyo Motor Fist: 'Love Me Insane' im Stream

Stehen mit ihren Debüt in den Startlöchern: Tokyo Motor Fist

TOKYO MOTOR FIST, die Hardrocker um Frontmann Ted Poley (DANGER DANGER) und Gitarrist Steve Brown (TRIXTER), streamen für euch ihren neuen Track 'Love Me Insane'. Weiteres neues Material veröffentlichen TOKYO MOTOR FIST am 24. Februar auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum, das via Frontiers Music erscheint.



Poley und Brown sind bereits seit vielen Jahren Freunde und wollten ihre Idee von einer gemeinsamen Truppe endlich in die Tat umsetzen. Greg Smith (b.) und Chuck Burgi (dr.) machen die Besetzung komplett, die Produktion übernahm Brown selbst. Ted Poley schwärmt:



"Mit Leuten von diesem Kaliber zu arbeiten, war fantastisch. Ich freute mich sehr, endlich mit meinem Freund Steve Brown etwas auf die Beine stellen zu können. Die Band klingt klasse und voller Energie. Der Sound ist riesig! Ich bin mehr als glücklich mit dem Ergebnis und hoffe, ihr werdet es auch sein."



Die "Tokyo Motor Fist"-Tracklist:



01. Pickin' Up The Pieces

02. Love Me Insane

03. Shameless

04. Love

05. Black And Blue

06. You're My Revolution

07. Don't Let Me Go

08. Put Me To Shame

09. Done To Me

10. Get You Off My Mind

11. Fallin' Apart