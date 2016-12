14.12.2016 10:48

Iced Earth: Jon Schaffer ist "vorsichtig optimistisch", was Donald Trump angeht

Hofft auf mehr Transparenz in der US-Regierung: Jon Schaffer

ICED EARTH-Gitarrist Jon Schaffer äußert seine Zweifel daran, ob US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wirklich so viele Stimmen vom Volk bekam und dadurch beim "Popular Vote" vor Donald Trump lag. Außerdem hat der Musiker zwar kein hundertprozentiges Vertrauen in die Regierung um den neuen Präsidenten Donald Trump, zeigt sich aber grundlegend zuversichtlich. In der griechischen Show "TV War" ließ Schaffer verlauten:



"Ich glaube, die US-Bürger haben sich gegen das manipulierte System ausgesprochen, in dem man versucht hat, die Wahl zu beeinflussen. Das ist rausgekommen. Mindestens fünf Staaten wurden 'gestohlen'. Sie hatten drei Millionen illegale Stimmen von Einwanderern. Ich glaube also nicht, dass Hillary den "Polular Vote" gewonnen hat, auch wenn das behauptet wird. Es gibt so viele Lügen und Betrug in den Mainstream-Medien und der Regierung, dass ich nichts davon glaube. Heißt das, dass ich Trump vertraue? Nein. Ich habe Hoffnung, weil ich die Leute aufwachen sehe. Das ist das Ding, denn die Verschwörungstheorien sind wahr, es sind keine Theorien, und sie sind ans Licht gekommen. Gott sei Dank gibt es das Internet. Und hier liegt meine Hoffnung, dass die Leute aus der Mittelklasse, die nur leben, ihre Rechnungen bezahlen und sich um ihre Familien kümmern wollen, jetzt sagen: 'Scheiße, darauf habe ich keinen Bock mehr.' Sie wachen auf, das ist ein gutes Zeichen. Ich bin vorsichtig optimistisch, wie sich die Dinge entwickeln. Was nicht bedeutet, dass ich vollstes Vertrauen in Trump habe. Ich habe nur das Gefühl, dass wir das System jetzt kennen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass jetzt wenigstens der Dritte Weltkrieg verhindert wurde, denn ich war aus gutem Grunde wirklich besorgt deswegen."



Das komplette Interview mit Jon Schaffer könnt ihr euch anschließend (ab Minute 7:09) im Player ansehen.