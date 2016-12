14.12.2016 10:23

Dead Cross: Dave Lombardo holt Mike Patton als neuen Sänger

DEAD CROSS geben ihren neuen Frontmann bekannt: Die Band um Drummer Dave Lombardo (THE ORIGINAL MISFITS, SUICIDAL TENDENCIES, ex-SLAYER), Justin Pearson (b.) und Mike Crain (g.) hat FAITH NO MORE-Stimme Mike Patton als Nachfolger für Gabe Serbian ins Boot geholt. Derzeit arbeitet der Viererpack aus Kalifornien zusammen mit Produzent Ross Robinson am Debütalbum, das im kommenden Jahr über Ipecac Records erscheinen soll.